Emri i ri i Maqedonisë, “Republika e Maqedonisë së Ilindenit”

Maqedonia dhe Greqia kanë arritur marrëveshje sa i përket ndryshimit të emrit të Maqedonisë.

Kryeministri maqedon, Zoran Zaev dhe ai i Greqisë, Alexis Tsipras janë pajtuar në Samitin e Sofjes që emri i ri I Maqedonisë, të jetë “Republika e Maqedonisë së Ilindenit”, njofton Klan Kosova.

Me këtë marrëveshje që ende nuk është konfirmuar, do t’ hapet rrugë anëtarësimit të Maqedonisë së BE dhe Aleancën Veri-atlantike.