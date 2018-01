Emre Can – Juventus, ky është lajmi i fundit

Raportimet e fundit konfirmojnë se gjiganti italian po i zgjidhë detajet e fundit me mesfushorin dhe më pas do të gjejë marrëveshjen me Liverpoolin.

Juventus është afër transferimit të Emre Can.

Sipas “Corriere dello Sport”, Juve është pranë arritjes së akordit me mesfushorin me prejardhje turke, përcjellë “Lajmi.net”.

Atij i skadon kontrata në fund të sezonit, andaj “The Reds” nuk duan ta humbin me parametra zero. /Lajmi.net/