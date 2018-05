Emre Can cakton testet mjekësore me klubin e ri

Emre Can do të jetë përforcim i ri i ekipit kampion nga Serie A, gjatë afatit kalimtar të verës.

Emre Can do të jetë futbollist i ri i Juventusit.

E përditshmja sportive italiane “Tuttosport” raporton se mesfushori gjerman do të jetë përforcim i ri i ekipit kampion nga Serie A, gjatë afatit kalimtar të verës.

Can ka caktuar testet mjekësore në Juventus për javën e ardhshme pas finales në Ligën e Kampionëve mes Liverpoolit dhe Real Madridit, përcjell “lajmi.net”.

Can do të nënshkruajë me Juventusin si futbollist i lirë pasi kontrata e tij me “Reds” do të skadojë pas përfundimit të këtij sezoni. /Lajmi.net/