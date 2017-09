Emocionuese: Zidane përlotet teksa dëgjon babain pas incidentit me Materazzin (VIDEO)

Zinedine Zidane mjaft emocional në një intervistë dhënë për Telefoot mbrëmjen e së dielës.

45 vjeçari kërkon ta harrojë episodin me Marco Materazzin në finalen e Botërorit Itali 2006, pasi ishte ai incident shokues që shënjoi fundin e karrierës së tij, por kjo është e pamundur.

“Nuk jam aspak krenar për atë gjest. Ndihem i keqardhur për atë që ka ndodhur përpara gjithë atyre njërëzve, të rinjve që aspirojnë dhe pëlqejnë futbollin, gjithë vullnetarëve, tifozëve dhe trajnerëve që mundohen të bëjnë diferencën me këtë sport. Kjo është dicka e keqe që ka ndodhur, është pjesë e jetës dhe karrierës time, është një prej atyre gjërave që nuk na pëlqejnë por që ka ndodhur dhe që duhet ta pranoj e ta kapërdij”, u shpreh Zidane.

Në klipin e vjetër ku shfaqej i ati i intervistuar pas atij incidenti, dëgjohej teksa i shprehte atij gjithë mbështetjen dhe dashurinë që kishte për të birin e në këtë moment Zidane nuk u përmbajt dot më. I ati i Zidane shprehej pikërisht kështu.

“Nuk ndihem aspak i turpëruar ti shpreh tim biri gjithë dashurinë e madhe që kam për të dhe për nipërit e mi. Sa herë që i telefonoj iu them se i dua shumë, këtë e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj gjithmonë. Asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë”.

Aktualisht Zidane është duke shijuar një pushim të shkurtër nga detyra e tij si trajner tek Reali i Madridit.

I've seen many players I've loved cry. But seeing this man cry made me want to kill myself. pic.twitter.com/5mQ6pNaz5Z

— Ali (@RM_Insider) September 2, 2017