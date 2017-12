Emocionohet Fifi, ja çfarë mesazhi mori

Une i lexoj komentet , rralle me iken naj koment ! Ai Qielli ne skene qe kisha nuk ishin thjesht drita , ishin ca yje qe merrnin fryme dhe qe po ndjenin kangen tem ne cdo fryme sikurse dhe une .. e me ndihmen e @jonipeci , @anxhelgoga dhe 150 studenteve te tij kanga jem mori dimension tjeter , dhe per kete ju falenderoj pafundesisht o femije te bukur .. Bashkimi ben fuqine , nuk kane qene budallenj ata qe kane thane 🙌🏼 ju perulem 🙏🏽❤️. Une e di qe skam knu ashtu sic e meriton “Zhurma” te kendohet dhe qe kam zhgenjy shume njerez, edhe ato me te dashurit e mi ,po emocionin qe kam perjetu une sdo e nderroja me asnje gje , bile as edhe ato notat qe kam bo gabim , por nje gje ta keni te sigurt qe po shkova finale do ju nderoj 🙏🏽 p.s dje mkan ra msysh se ska mundsi 🤣 Love ya & thank u so much for the support ! God bless ya all 🙌🏼🙏🏽

A post shared by Filloreta Raçi (@fifi.official) on Dec 7, 2017 at 8:46pm PST