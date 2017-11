Emina publikon foto në prehër të bashkëshortit

Modelja shqiptare Emina Cunmulaj është shumë aktive në rrjete sociale, duke publikuar imazhe nga përditshmëria.

Më të shpeshtat janë fotografitë me vajzën e saj, Ella Faria, por nuk mungojnë as ato me bashkëshortin, shkruan lajmi.net.

E një foto të tillë, Emina e ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram, ku shfaqet shumë e lumtur në prehërin e bashkëshortit, Sam Nazarian.

“Dashuria ime”, ishte mbishkrimi që Emina ka lënë mbi fotografinë me bashkëshortin e saj ku dukeshin në kulmin e lumturisë.

Modelja dhe burri i saj miliarder është shpeshherë në lëvizje nga një vend në tjetrin, së fundi janë shfaqur në një restort në San Barbara. /Lajmi.net/