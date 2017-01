Ëmbëlsirë shumë e shijshme me arra dhe lajthi!

Përbërësit:

– 10 vezë,

– 150 gr gjalpë,

– 160 gr sheqer,

– 120 gr arra,

– 80 gr çokollatë,

– Pak kanellë.

Për fill:

– 10 të verdhë të vezëve,

– 10 lugë sheqer,

– 200 gr gjalpë,

– 2 shtangla çokollatë,

– 100 gr lajthi.

–

Për shtesën përfundimtare:

– 100 gr çokollatë,

– 50 gr bademe.

Përgatitja:

Shkrini 80 gr çokollatë, përzieni me të verdhët e vezëve të përziera me sheqer dhe të zbutura me gjalpë. Përzieni veç të bardhët e vezëve dhe bashkoni me masën e të verdhëve të vezëve. Shtoni pak kanellë dhe piqni.

Për fill: përzieni 10 të verdhë të vezëve me 10 lugë sheqer dhe zieni në avull. Kur masa të bëhet e dendur shtoni 200 gr gjalpë, 2 shtangla çokollate të shkrirë dhe lajthitë të cilat paraprakisht janë pjekur dhe bluar.

Tortën e ftohur priteni në tri pjesë dhe hidhjani masën e fillit. Lyeni nga sipër dhe anash dhe lyeni me çokollatën e shkrirë në të cilën keni shtuar pak gjalpë dhe vaj. Hidhni sipër bademe të qëruara dhe të grira.