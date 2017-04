Ëmbëlsirë që përgatitet për 8 minuta

Përbërësit:

2 biskota

2 biskota me kakao

Për krem

1 puding çokollate

2 lugë të gjellës çokokrem

1 shllag krem

1.5 gota qumësht

Për t’i lagur biskotat:

1 gotë qumësht

Jashtë për ta lyer:

1 shllag krem

Hapat:

Fillimisht fillojmë me përgatitjen e pudingut. Pudingut të ftohur ia shtojmë çokokrem, krem shllagun dhe e përziejmë me mikser.

E marrim një biskote dhe e lyejmë me glazurën e përgatitur pastaj e mbyllim me një biskote tjetër dhe e rendisim në tepsi.

Të gjitha biskotave ia aplikojmë mënyrën e njëjtë të lyerjes.

Pastaj e lyejmë në tere sipërfaqen me krem shllag dhe ia derdhim çokollatën me disa copëza të fëstëkut. /KuzhinaShqiptare/