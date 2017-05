Elona Sahiti, maturantja më më stil e këtij viti (Foto)

Elona Sahiti është nxënësja nga gjimnazi ‘Xhevdet Doda’ në Prishtinë, e cila i ka lë pa mend dje të gjithë njerëzit që kanë dalur t’i shohin maturantët e kësaj shkolle.

Kjo se, ajo ka pasur një stil shumë unik, që ngjasonte me modelet braziliane, shkruan lajmi.net

E veshur me një fustan të kuq dhe një palë sandale ngjyrë ari me rripa dhe një çantë me model shumë unik, Elona u komentua edhe për modelin e flokëve.

Duke u dukur shumë e bukur dhe interesante, ajo do të mbetet gjatë në mend si një nga maturantët më të ‘pazakonta’ të vitit./Lajmi.net/