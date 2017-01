“ELEGJI PËR TIM BIR”, babai i Ergi Dinit vargje prekëse për të birin

Gazetari Dashamir Dini, babai i Ergi Dini, kujton sërish me dhimbje humbjen e djalit të tij të vetëm.

Dashamiri i ka kushtuar të birit një poezi elegji, ku përveç dhimbjes asgjë nuk flet.

“…por yjet lindkan për te ndriçuar qiejte. Ç’t’i them kitarres tënde me tela ylberesh, qe pret gishtat prej flladi per ta perkedhelur me dashuri tingujsh?!”, shton mes poezisë babai i Ergit. Talenti i muzikës shqiptare, humbi jetën tragjikisht pak muja më parë në një aksident me motor në kryeqytet bashkë me shokun e tij, Kejdi Halili.

Poezia e të atit të Ergit

“ELEGJI PËR TIM BIR”

ERGIT

Në torten e ditelindjes

nena i shkruajti lutje Zotit,

edhe per 100 vite te tjera per Ty,Bir…

…por yjet

lindkan për te ndriçuar qiejte.

Ç’t’i them kitarres tënde

me tela ylberesh,

qe pret gishtat prej flladi

per ta perkedhelur me dashuri tingujsh?!

Ç’t’i them heshtjes,

që pret te zgjohet

me magjija e zërit tënd?!

Ne dhomen ku flije TI,me endrrat,

hidherimi

përgjak këmbët duke shkelur

mbi copat e thyera te zemrave tona.

…oh sa te ngjet dielli,Biri im!

Dikur,

nuk besoja në krijesat e shënjta!

…se ende nuk të njihja Ty.”