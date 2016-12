Ekskluzive: Kompania serbe që ndërtoi murin në Mitrovicë ka marrë rekord 70 tenderë (Dokument)

Kompania PTP “RAD” nga Zveçani ka qenë fituese e tenderit për ndërtimin e murit në veri të Mitrovicës. Kjo kompani është duke përbirë të gjithë tenderët në dy komuna të Kosovës veriore. Vlera e tenderit për murin dhe punët rreth tij në Mitrovicën e Veriut, kapin shumën prej 103 mijë euro. Tenderi për ndërtimin e këtij muri ka pasur titull të “fshehët”. Është quajtur “Rindërtimi i trotuareve, duke zëvendësuar hidraulik dhe ndriçimit publik në rrugën Cika Jovina në veri të Mitrovicës”.

Të gjitha fondet që janë të dedikuara për infrastrukturë të Mitrovicës së Veriut dhe Komunës së Zveçanit është duke i thithur kompania PTP “RAD” nga Zveçani.

Në dy vitet e fundit, kryesisht nga korriku i vitit të kaluar e deri më tani kjo kompani i ka marrë rreth 70 tenderë, gjë që përbën rast të pa precedent në Kosovë.

Vlera e të gjithë tenderëve kapë shifrën rreth 7.3 milionë euro. Tenderët janë fituar mbi bazën e legjislacionit të Prokurimit të Republikës së Kosovës dhe janë publikuar në ueb-faqen e KRPP-së, shkruan lajmi.net.

Personi fitues i këttyre tenderëve është Radula Steviq – Rade. Ai është Drejtori i Përgjithshëm i Kompanisë PTP “RAD”, me seli në Zveçan. Përflitet që Steviq është njeri i afërt me Marko Gjuriqin dhe Beogradin zyrtar për të cilët i kryen të gjitha punët ndërtimore që lidhen me direktivat e Beogradit në veri.

Agjencia Kundër Korrupsionit në Kosovë, vitin e kaluar kishte rekomanduar që kompanisë PTP “RAD” nga Zveçani të mos i jepeshin tenderë nga buxheti i Kosovës, me arsyetimin se ajo asnjëherë nuk kishte kontribuar në këtë buxhet.

Ky rekomandim kishte ardhur pas një ankese që e kishte paraqitur në AKK një operator ekonomik, rreth një tenderi rreth 100 mijë euro për asfaltimin e një rruge në veri të Kosovës.

AKK konstatonte se operatori ekonomik PTP “RAD” për këtë tender kishte prezantuar një listë me 24 kontrata të realizuara me komunat paralele të Serbisë në Kosovë, të cilat operojnë ilegalisht në Republikën e Kosovës.

Lajmi.net ka kërkuar edhe nga Administrata Tatimore e Kosovës përgjigje lidhur me atë se, a i kryen obligimet tatimore kjo kompani, meqë Ligji i Porkurimit Publik ua mohon garën në tender kompanive qe nuk i akne të shlyera borxhet. ATK-ja nuk ka dhënë përgjigje, me arsyetimin se këto të dhëna janë të klasifikuara.

“Në bazë të Ligjin Nr 03/L-222 – për Administratën Tatimore dhe Procedurat, përkatësisht nenin 84 që përcakton Konfidencialitetin e informatave tatimore, informatat e tilla konsiderohen konfidenciale, përveç nëse aplikohet paragrafi 3 i po të njëjtit nen, kur tatimpaguesi mund të lirojë çdo person nga detyrimi i konfidencialitetit. Lirimi i tillë duhet të jetë me shkrim dhe mund të kufizohet në dhënien e informatave të caktuara ose t’i shfrytëzojë për një qëllim të veçantë”, thuhet në përgjigjen e Zyrës për informim të ATK-së.

Megjithëkëtë, kompania “RAD” disa nga tenderët i ka realizuar edhe në konsorciumin më disa nga kompanitë vendore, si atë “ABC” nga Podujeva apo “Beni Construction” nga Vitia.

Më poshtë mund të shihni të tenderët e realizuar nga kjo kompani dhe shumën përfituese:

Mitrovicë e veriut 2016

“Zëvendësimi portal me një dyer xhami në një ndërtesë banimi në Kralja Petra I no.90 në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 1988 euro

“Renovimi i kulmit të objektit banesor Institutit higjienike në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës, 4960 euro.

“Ndërtimi i objektit të sallës sportive në pjesën veriore të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 860 mijë e 138 euro.

“Rehabilitimi i një pjese të ikjes së ujit stuhi në rrugë e Çlirimit”. Vlera e kontratës 2477 euro.

“Ndërtimi i ndërtesës për zjarrfikësve në veri të Mitrovicës”. Vlera e përgjithshme e kontratës 594 mijë e 480 euro.

“Rehabilitimi i rrugëve në fshatin doktoratës Valley (Suvi Do) në pjesën veriore të Mitrovicës. Vlera e përgjithshme e kontratës”. Vlera e kontratës 14 mijë e860 euro

“Rindërtimi i trotuareve, duke zëvendësuar hidraulike dhe ndriçimit publik rrugë Čika Jovina në veri të Mitrovicës”. Vlera e përgjithshme e kontratës 103 mijë e 046 euro.

“Revitalizimi i fasadës së një fshati shumetnik III rrokaqiejt në veri të Mitrovicës”. Vlera e parashikuar e kontratës:139 mijë e 714 euro.

Mitrovicë e veriut, nga korriku deri në dhjetorë 2015

“Rindërtimi, mbulim dhe veshja e kulmit sheshtë Beriljskog ndërtesës së banimit në ul.Kralja unë br.123-125 në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 20 mijë euro

“Rindërtimi i hyrjes rrugë me pemë të ndërtesës në rrugë John Kennedy nr. 15”. Vlera e kontratës 9880 euro.

“Rindërtimi, mbulim dhe veshja e kulmit sheshtë Beriljskog ndërtesës së banimit në ul.Kralja unë br.137-153 në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratrës 31 mijë e 394 euro.

“Ndërtimi i sistemit ftohje për tregun e qumështit në Mitrovicën veriore-RITENDER. Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët”. Vlera e kontratës 49 mijë e 848 euro.

“Rindërtimin dhe riparimin e ndriçimit public. Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët”. Vlera e kontratës 169 mijë e 958 euro.

“Rindërtimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore”. Vlera e përgjithshme e kontratës 329 mijë e 916 euro.

“Rindërtimi i shtëpive ul.Vlade Ćetkovića No.133 në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 9 mijë e 956 euro.

“Rindërtimi i njësive të banimit për familjet në nevojë-RITENDER”. Vlera e kontratës 42 mijë euro.

“Rregullimi i bregut të lumit Ibër me bregdetit rregulloren shtrihen nga ura lindore dhe Cesmin Lug në Mitrovicën Veriore”. Vlera e kontratës 25 mijë euro.

“Zëvendësimi i horizontal dhe vertikal në një ndërtesë banimi në rrugë. Knjaz Milos Nr.26 në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 9936 euro.

“Renovimi i objektit kulturor dhe ekspozitë në Mitrovicën veriore”. Vlera e kontratës 9957 euro.

“Asfaltim rrugët Ibër në Mitrovicë e Veriut”. Vlera e kontratës 9982 euro.

“Renovimi i hyrjes nr. 19 dhe 21 në ul.Tanaska Rajiç në Mitrovicën veriore”. Vlera e kontratës 14 mijë e 911 euro.

“Rindërtimi i kulmit të shkollës së mesme teknike Mihajllo Petroviq Alas- RITENDER 2”. Vlera e kontratës 199 mijë e 803 euro.

“Renovimi i arsimit të mesëm dhe të lartë në Mitrovicën veriore”.

“Rindërtimi dhe rehabilitimi i kanalizimeve dhe ujësjellësve rrjeteve në Mitrovicën e Veriut”. Vlera e përgjithshme e kontratës 118 mijë e975 euro.

“Zëvendësimi i horizontal dhe vertikal në një ndërtesë banimi në rrugë. Knjaz Milos Nr.26 në veri të Mitrovicës-RITENDER”. Vlera e përgjithshme e kontratës 9888 euro.

“Riparimin dhe zëvendësimin e rraskapitur ndriçim në veri rrugën Mitrovicë-Zveçan, në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 20 mijë euro.

“Renovimi i objektit kulturor dhe ekspozitë në Mitrovicën veriore-RITENDER”. Vlera kontratës 9880 euro.

“Revitalizimi i fasadës së një fshati shumetnik III rrokaqiejt në veri të Mitrovicës”. Vlera e kontratës 137 mijë euro.

Komuna e Zveçanit 2016

“Sanimi i rreshqitjes se dheut tek ndërtesës se banimit në Nr.6 ne rrugën Obiliçit në Zveçan – Faza II”. Vlera e kontratës 58 mijë euro.

“Rregullimi infrastruktura kompleks banimi “Korilje” – Komuna e Zveçanit”. Vlera e kontratës 280 mijë euro.

“Faza II Punimi i fasadës në objekte të banimit në Zveçan”. Vlera e përgjithshme e kontratës 82 mijë euro.

“Punimi i fasadës në objekte të banimit në Zveçan”. Vlera e përgjithshme e kontratës 13 mijë euro.

“Furnizimi dhe instalimi i materialeve për rirregullimin dhe adoptimi i sallës hyrëse dhe zyrës numër 7 në hapësiren për pritje në ndërtesën e Komunës së Zveçanit”. Vlera e kontratës 3 mijë euro.

“Punimi i fasadës në objekte të banimit në Zveçan”. Vlera e tenderit 198 mijë euro.

Komuna e Zverçanit 2015.

“Disa prej tenderëve të mëdhenj janë realizuar në bashkëpunim edhe me kompanitë NNT “ABC” – Podujevë dhe “Dynamic Trade” DOO – Zvečan, “Beni Construction”.

“Furnizimi me materialë ndërtimor për rindërtimin e shtëpive për familjet të rrezikuara sociale”. Vlera e kontratës 110 mijë euro.

“Zëvendësimi i mobilieri jashtëm në ndërtesën e komunës së Zveçanit”. Vlera e kontratës 9892 euro.

“Furnizimi dhe instalimi i dritareve prej alumini në një fushë të biznesit farmaci në Zveçan”. Vlera e kontratës 9529 euro.

“Asfaltimi i rrugës lokale në Zhitkovc (Denoviç- Trafostacioni”. Vlera e kontratës 80 mijë e 951.

“Ndërtimi i tualeteve publike brenda zonës së mbrojtur të kalasë së Zveçanit”. Vlera e kontratës 9876 euro.

“Prodhimi i fasadës në anën lindore të ndërtesës së banimit P + 3 në rrugën Mbretit Millutin”. Vlera e kontratës 9502 euro.

“Blerja e stacioneve autobusit për nevojat e Komunës së Zveçanit”. Vlera e kontratës 50 mijë euro.

“Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen e Zveçani i vogël”. Vlera e kontratës 300 mijë euro.

“Sanimi i rrëshqitjes se dheut tek ndërtesa e banimit në Nr.6 ne rrugën Obiliçit në Zveçan”. Vlera e kontratës 39 mijë euro.

“Ndërtimi i 2 ndërtesave banimi për banim social, (Titulli i projektit në Memorandumin i Mirekuptimit: Ndërtimi i 2 ndërtesa për rastet sociale në Zveçan te Vogël)”. Vlera e kontratës 399 mijë e 462 euro.

“Ndërtimi i kolektorit kryesor për të siguruar kushte për instalimin e sistemit për trajtimin e ujërave të zeza”. Vlera e kontratës 150 mijë euro.

“Rehabilitimi i nyjeve sanitare në objektin e Shkollës Fillore “Banoviç Strahinja” në Banjsk dhe rregullimin e ujërave nëntokësore – përpunimi i drenazhimit rreth objektit”. Vlera e kontratës 50 mijë euro.

“Adaptimi dhe renovimi i objektit SH.F.”Vuk Karaxhiq” në Grabovc”. Vlera e kontratës 50 mijë euro.

“Ndërtimi hyrjen në shkollën e mesme teknike në Zveçan”. Vlera e kontratës 40 mijë euro.

“Riparimi i kulmit në Shkollën fillore “Sveti Sava” në Žerovnic”. Vlera e kontratës 25 mijë euro.

“Ndërtimi i 10 shtëpive për banim social”. Vlera e kontratës 250 mijë euro.

“Ndërtimi i rrugës lokale në Joshevik, me instalimin e ndriçimit rrugor”. Vlera e kontratës 30 mijë euro.

“Ndërtimi i rrugës lokale në Zhitkovac, me instalimin e ndriçimit rrugor”. Vlera e kontratës 50 mijë euro.

“Ndërtimi i rrugës lokale në minatorët Veliko, paralagja Virijević, me instalimin e ndriçimit rrugor”. Vlera e kontratës 46 mijë euro.

“Ndërtimi i rrugës lokale në Lagjen Rudari i Madhë, paralagja Virijević, me instalimin e ndriçimit rrugor”. Vlera e kontrates 46 mijë euro.

“Ndërtimi i shtëpisë famullitare në Žerovnic”. Vlera e kontratës 35 mijë euro.

“Rregullimi i varrezave të qytetit në Korilje”. Vlera e kontratës 250 mijë euro.

“Ndërtimi i urës Srbovc – Valaç me rrugët hyrëse”. Vlera e kontratës 350 mijë euro.

“Ndërtimi i 10 objekteve të dyfishtë- banesore për personat e zhvendosur dhe të kategorive sociale, (Titulli i projektit në Memorandumin i Mirëkuptimit: Ndërtimi i 20 shtëpive për personat e e zhvendosur inter dhe kategorite sociale)”. Vlera e kontratës 390 mijë euro.

“Rindërtimi i Shtëpisë së Shëndetit “Zveçan” në Zveçan”. Vlera e kontratës 60 mijë euro.

Zubin Potok 2016

“Ndërtimi i rrugëve ne legjet e komunes se Zubin Potokut. Emri zyrtar: Konzorcijum P.T.P. „RAD“ & „EUROPA PARTNERS“ SH.P.K”. Vlera e përgjithshme e kontratës 247.967,21 €.

Zubin Potok 2015

“Rekonstruimi i udhëkryqeve ne Zubin Potok”. Vlera e kontratës 150 mijë euro.

Tre tender në Gushtë të vitit 2015 në Zubin Potok

“Ndërtimi dhe rekonstruimi i rrugëve ne vendbanimin Velji Breg. Vlera e kontratës 98 mijë e 599 euro.

“Ndërtimi i 16 (gjashtembedhjete shtëpive) për personat e zhvendosur interno”. Vlera e përgjithshme e kontratës 388 mijë e 185 euro.

“Ndërtimi i rrugëve re pakategorizuara në Zubin Potok”. Vlera e përgjithshme e kontratës 177 mijë e 823 euro. /Lajmi.net/