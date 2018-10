Ekipi negociator i Qeverisë, pa përkrahjen e deputetëve

Për më shumë se tre muaj presidenti Hashim Thaçi po e udhëheq fazën finale të dialogut me Serbinë pa u mandatar nga Kuvendi. Ndërkohë as ekipi negociator i propozuar nga Qeveria e Kosovës nuk po e gjen përkrahjen e deputetëve për të marrë në duar dialogun me fqinjin verior.

Partitë opozitare vazhdojnë t’i konsiderojnë “non grata” këta negociatorë, shkruan sot Gazeta Zëri.

Ani pse faza finale e dialogut Kosovë – Serbi ka nisur qe më shumë se tre muaj, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po vazhdon ta përfaqësojë Kosovën në këtë proces pa miratimin e Kuvendit të Kosovës. Pos tij, përkrahje nga deputetët e Parlamentit të Kosovës nuk po arrin të marrë as ekipi negociator i caktuar nga ana e Qeverisë, në krye të së cilës është vendosur zëvendëskryeministri Fatmir Limaj.

Përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se veprimi i Qeverisë për formimin e ekipit negociator ka qenë i gabuar, pasi ata fillimisht duhet që presidenti Thaçi të ndalet së udhëhequri këtë proces, të miratohet një platformë e tek pastaj mund të flitet për ekipin negociator. Pavarësisht kësaj, zyrtarë të partive në pushtet mbeten optimistë se do të arrihet një konsensus i gjerë mes spektrit politik në Kosovë sa u përket negociatave me Serbinë. Në të kundërtën sipas tyre, mosarritja e një dakordimi të gjerë politik i sjell dëme të konsiderueshme shtetit të Kosovës.

Porse njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se edhe takimi i radhës, që pritet të mbahet në Bruksel, do të zhvillohet pa një dakordim të partive politike në Kosovë.