Efekti Ancelotti, ja çfarë është duke ndodhur te Napoli

Carlo Ancelotti ka filluar të lë gjurmë te skuadra e Napolit.

Aurelio De Laurentiis bëri një lëvizje mjaft të zgjuar, duke zgjedhur Carlo Ancelottin si pasues të Maurizzio Sarrit, i cili vendosi të lërë Napolin në fund të sezonit.

Emërimi në krye të napolitanëve, i një trajneri me mjaft eksperiencë në arenën ndërkombëtare dhe nga ata me më shumë tituj të fituar, ka bërë që në ambientin e të kaltërve të rikthehet entuziazmi.

Pas një tjetër sezoni pa trofe dhe me largimin e Sarrit, të shumtë ishin ata që vinin bast për një shpërbërje të napolitanëve dhe largim të shumë yjeve të skuadrës. Por nuk ndodhi kështu, pasi Ancelotti riktheu menjëherë entuziazmin.

I pari që bëri prapakthehu ishte kapiteni Marek Hamsik, që pak ditë më parë doli publikisht dhe kërkoi largimin, duke synuar një tjetër eksperiencë. “Kam folur me Ancelottin dhe kemi vendosur që të qëndroj. Është një trajner i shkëlqyer dhe mezi pres të fillojmë përgatitjen nën urdhrat e tij”, tha Hamsik, transmeton “SS”.

Në të njëjtën linjë ishte edhe belgu Dries Mertens, i cili ka qenë nga më të kërkuarit në merkato, ndërsa ka pasur edhe një klauzolë qesharake, vetëm 28 milionë euro.

“Ancelotti më telefonoi dhe më kërkoi në mënyrë bindëse që të rri akoma te Napoli. I kam dhënë fjalën se do të vijoj të qëndroj në skuaudër, ndërsa tani pres të të kthehem pas Botërorit, për të kontribuar për titullin kampion te Napoli”, u shpreh belgu.

Mediat napolitane raportojnë se tashmë shumë futbollistë janë të bindur se skuadra do të vijojë të jetë pretendente, ndaj kanë ‘anuluar’ planet për t’u larguar dhe mezi presin të punojnë me Ancelottin, një trajner me mentalitet fituesi, dy herë kampion Europe.