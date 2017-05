Edhe Tottenhami e mposht Manchester Unitedin (VIDEO)

Tottenhami ka siguruar pozitën e dytë në Premierligë.

Skuadra nga Londra, në kuadër të xhiros së 37-të ka arritur të mposht 2:1 Manchester Unitedin.

United që po kërkon Ligën e Kampionëve përmes Europa League, në këtë sfidë hyri me shumë mungesa.

Wanyama në minutën e 6-të, i dha epërsinë e parë skuadrës së Tottenhamit.

Me të filluar pjesa e dytë, Tottenham shënoi edhe golin e dytë, me anë të Kane.

E gjitha që bëri Manchester United, ishte një gol nga Wayne Rooney në minutën e 71-të./Lajmi.net/

Victor Wanyama with the heading goal off the great cross for Tottenham! pic.twitter.com/UyuNraOv2b

— Aram Cannuscio (@ACannus) May 14, 2017