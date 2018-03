Edhe pse kishte një shufër metalike në kokë, ai dërgon mesazhe sikur të mos kishte ndodhur asgjë

Një aksident i rëndë i ka ndodhur një burri.

Një burrë kishte pasur shumë fat, pasiqë shufra që kishte kaluar mes për mes kokës së tij ka mundur t’i merrte jetën këtij burri.

Shufra e madhe dhe mjaft e trashë kishte hyrë në qafën e tij dhe kishte kaluar në pjesën e nofullës.

Doktorët kishin mbetur mjaft të habitur sesi ky burrë është ende gjallë, duke marrë parasysh vendin se ku është fuur shufra, poashtu edhe dimenzionet e saj. Mirëpo doktorët mbetën të habitur edhe me një gjë tjetër, ky burrë gjatë gjithë kohës përdorte telefonin dhe dërgonte mesazhe, shumë i vetëdijshëm dhe fliste me doktorët herë pas here. /Lajmi.net/