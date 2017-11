Edhe pse e gjuajti Isa Mustafën me ujë, Haskuka thotë se LDK e Prizrenit në balotazh do ta votojë VV-në!

Kandidati i Vetëvendosjes për komunën e Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka thënë se kryesia dhe nëndegët e LDK-së në Prizren janë për bashkëpunim më VV në Prizren mirëpo se ende ka probleme.

Haskuka tutje tha se pa marrë parasysh se çfarë ndodhë në aspektin zyrtarë, ai tha se votuesit e LDK-së do ta votojnë atë për kryetar dhe se do të këtë ndryshim të rezultatit me 19 nëntor.

Haskuka iu kundërpërgjigj edhe akuzës së Totaj se pse e kishte gjuajtur ish-kryeministrin, Isa Mustafa më gotë më ujë. Ai tha se nuk ka pasur asgjë personale me Mustafën dhe se këtë situatë ia kishin imponuar “marrëveshjet e zajednicës dhe demarkacionit”.

Për komunën e Prizrenit në balotazh janë kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj, dhe kandidati i VV-së, Mytaher Haskuka. /rtv21/