Edhe një lajm i keq nga Volkswagen

Prodhuesi gjerman i automjeteve Volkswagen, thuhet se do të tërheqë rreth 600 mijë automjete për shkak të problemeve të ndryshme teknike.

Pretendimet janë pasqyruar nga mediat gjermane të cilat për këtë lajm janë mbështetur në një deklaratë të autoritetit për sigurinë e trafikut në SHBA. Në mesin e automjeteve thuhet se më shumë janë ato të markës Audi.

Sipas lajmeve thuhet se në automjetet kanë probleme të ndryshme si, mos hapja e Airbag-ve gjatë aksidenteve, nxehja e pompave të ujit, dhe tendosja e tepërt e rripit të sigurimit.

Automjetet thuhet se do të fillojnë të tërhiqen muajin e ardhshëm, ndërkohë thuhet se përdoruesit e këtyre mjeteve do të mund të marrin shërbimet për ndërrimin e pjesëve me probleme falas nga pikat e autorizuara të kompanisë.

Ndërkohë ende nuk dihet nëse Airbag-ët janë ato të prodhuara nga firma japoneze Takat ose jo. Nga ana tjetër ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga firma VW dhe Audi.