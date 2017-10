Edhe një dasmë në estradë, Leonora Jakupi drejt altarit

Shpesh quhet me epitetin "Diva e estradës shqiptare" për tërë këto vite karrierë që ka bërë.

Këngëtarja Leonora Jakupi është deklauar më parë se është në lidhje dashurie dhe se ndjehet shumë e lumtur, shkruan lajmi.net.

Por, ajo po ia del që ta mbajë larg mediave jetën e saj private duke mos e shfaqur në publik të dashurin.

Ka pasur thashetheme shumë herë që këngëtarja po martohet, por ajo gjë ende nuk ka ndodhur pasi këngëtarja po e priste momentin e duhur.

Datën e 16 tetorit, ajo dhe shumë kolegë të saj të muzikës ishin të ftuar në dasmën e moderatorit Labinot Gashi.

Ekipi i emisionit ‘Mirage’ ishin të ftuar në atë dasmë dhe në mesin e këngëtarëve që dhanë intervistë për ‘Mirage’, ishte edhe këngëtarja Leonora Jakupi.

Pas urimit që i bëri çiftit, Leonora padyshim se u pyet se kur do ta shohim atë të veshur me fustan të bardhë, në atë rast befasoi me përgjigjen e saj.

Ndiqeni videon e mëposhtme dhe nga minuta 4:48 mësoni se çka thotë Leonora. /Lajmi.net/