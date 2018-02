Edhe këso shtëpie posedon Ndërmarrja Publike Banesore (Foto)

Ndërmarrja Publike Banesore e cila është në pronësi të Komunës së Prishtinës, posedon shumë lokale dhe prona të ndryshme në Prishtinë.

NPB-së i ka rënë në mend ta fus nën autoritet një shtëpi, e cila gati sa nuk është rrëzuar. Në këtë shtëpi duket se për shumë vjet ka banuar dikush. Por, të enjten një komision i NPB-së duke pretenduar se prona është e tyre ka shkuar tek shtëpia e vjetër e cila ndodhët në zonën historike të qytetit, për të takuar pronarin që po e shfrytëzon atë, shkruan lajmi.net.

“Kqyren me hy brenda dera ishte mbyllë. Than se është pronë e tyre. Më duket banon dikush këtu”, tregoi një qytetarë i cili po pushonte ne çajtoren përballë shtëpisë.

Se kush është duke e shfrytëzuar atë, nuk e di as vete Ndërmarra. “Ftoheni që me datë 21 shkurt 2018 të lajmëroheni në lokalet e NPB në lidhje me shfrytëzimin e pronës (lokal, depo, shtëpi /banesë apo garazhë), adresa e objektit e cila është momentalisht në shfrytëzim. Të gjithë dokumentacionin që e posedoni për këtë pronë dhe dokumentacionin e juaj personal sillni”, thuhet në ftesën e NPB-së që e ka lënë ngjitur në derën e shtëpisë.

Sipas pamjes së shtëpisë, mund te ngjallen dyshime nëse prona është e NPB. Kjo pasi NPB-ja është themeluar në vitin 1964 pas formimit të fondit banesor, i cili ishte krijuar nga ndalesa prej 3.35% e pagës bruto e të punësuarve në atë kohë. Në vitin 1976, Ndërmarrja e Banesave u transformua në Bashkësinë Vetëqeverisëse të Interesit për Banim dhe Lokale Afarist (BVI-ja për Banim dhe Lokale Afariste). Me suprimimin e autonomisë së Kosovës në vitin 1989, dhe rrënimin e sistemit juridik e institucional nga regjimi i Serbisë, Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Banim dhe Lokale Afariste u tranformua duke ju ndryshuar emri në Ndërmarrja Publike Banesore.

Pas çlirimit të Kosovës, ndërmarrja është regjistruar në vitin 2000 dhe ri-regjistruar në vitin 2004 në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si Ndërmarrja Publike Banesore./Lajmi.net/

Më poshtë mund të shihni pamjen e objektit që NPB po pretendon që është e saj: