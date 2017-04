Edhe kështu pozon Bigi pasi humbi peshë (Foto)

Këngëtajra nga Maqedonia, e njohur për publikun si Big Mama, është bërë shumë aktive në rrjete sociale.

Bigi në llogarinë e saj në Instagram, ka publikuar një foto në të cilën shihet se ka bërë një lëvizje provokuese, shkruan lajmi.net.

Këto imazhe Bigi tashmë i bën me shumë qejf pasi ka larguar peshën e tepërt që e kishte, duke i mundësuar të shndërrohet me një vajzë me trupin e një modeleje. /Lajmi.net/