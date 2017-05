Edhe Italia ka një njoftim për protestën e 13 majit në Tiranë

Ambasada Italiane ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të saj që janë rezidentë në Shqipëri, që të tregohen sa më të kujdesshëm ditën e shtunë dhe të shmangin lëvizjet në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, pasi aty do të organizohet protesta e thirrur nga opozita.

Ndërsa theksojnë se më herët do të organizohet edhe parada e LGBT-së, dhe të gjithë ata që do të marrin pjesë në këtë manifest duhet të mos përzihen me protestën e radhës.

Gjithashtu ambasada bën thirrje qytetarëve të saj që të qëndrojnë larg ‘Çadrës së Lirisë’ deri në përfundimin e tubimit paqësor të qytetarëve shqiptarë./Syri.net