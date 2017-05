Edhe doktori i VIP-ave me operacione plastike? (Foto)

Të gjithë ju që e ndiqni në Instagram doktorin e VIP-ave Skerdi Faria, drejtorin e klinikës KEIT, e njihni sensin e tij të humorit.

Ai shpesh publikon biseda me ndjekësit dhe pacientët e tij. Biseda që ka postuar së fundi ka të bëjë me gjoksin e tij. Një ndjekëse e ka pyetur nëse e ka bërë gjoksin me silikon edhe ai, shkruan lajmi.net

Por përgjigja e tij është edhe më me humor ku i thotë që mban reçipeta të mbushura.

Veç kësaj ai i shkruan poshtë fotos me shumë humor: Zbulohet me ne fund sekreti i gjoksit te dokit ma t’mir pi krejtve.

Shpresojmë që të mos ketë asgjë të vërtetë në këtë bisedë pasi thonë shakaja është gjysma e së vërtetës./Lajmi.net/