Edhe Benzema zgjedh Serien A, do të jetë kundërshtar i Ronaldos

Emri i tij është prej atyre që nxehin çdo shesh.

Pikërisht në mes të ëndrrë për Cavani, nga Anglia, më saktë nga tabloidi “Daily Mail”, ka njoftuar një tratativë potenciale.

Sipas tabloidit, Carlod Ancelotti i ka kërkuar presidentit të Napolit, De Laurentiis një njohje të vjetër të tij, pikërisht Karim Benzema.

Sulmuesi francez që mungoi në Botëror, duke humbur shansin e fitimit të Kupës së Botës, mund të largohet nga Real Madrid pas transferimit të Ronaldos te Juventus.

Referuar raportimeve të “Daily Mail” shifra e duhur për të “rrëmbyer” sulmuesin nga presidenti i “Los Blancos” Florentino Perez është 45 milionë euro.

Nga ana e tij, Real Madrid do ta zëvendësonte me Rodrigo nga Valencia, ndërkohë, sipas mediave spanjolle, vendin e Ronaldos do ta zinte ylli i Chelseas, Eden Hazard.