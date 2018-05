Ederson dëshiron të shënojë nga porta në portë

Ederson nuk heq dorë nga ëndrra e tij për të shënuar një gol me fanellën e Mançester Sitit.

Portieri brazilian, pasi mori përgjigje negative nga trajneri Guardiola se nuk ka ndërmend që t’i japë të drejtën e ekzekutimit të një penalltie për ndeshjet e mbetura të kampionëve të Anglisë këtë sezon, sepse kështu nuk do të respektonin kundërshtarin, thotë se do të tentojë që të bëjë të paimagjinueshmen, duke shënuar nga porta në portë.

“Kemi lojtarë në skuadër që godasin penalltitë dhe goditjet standarde, kështu që nuk do jem unë. Unë stërvitem si portier, kurrë si lojtar aktiv. Objektivi im është të mbroj portën dhe mos pësoj.

Por, një gjë që mund të ndodhë, është që të shënoj gol direkt nga porta në portë. Kam shënuar dy gola të tillë kur isha në akademinë e Benfikës. Nëse do të mund ta përsërisja edhe këtu, çka do të ishte shumë e vështirë, do të më bënte me të vërtetë shumë të lumtur”, tha 24-vjeçari për “Daily Mail”.