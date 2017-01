E tmerrshme: Vritet ish lojtari i Napolit (FOTO)

Renato Di Giovanni, i cili dikur u shfaq në stolin e Napolit në sfidën përballë Arsenal, në Ligën e të Rinjve të UEFA –s, mësohet se u vra në një sulm mafioz në orët e para të mëngjesit në qytetin e Napolit.

Sipas mediave italiane, 21 – vjeçari ndodhej përballë kishës Santa Maria di Montevergine, në Soccavo, kur ndodhi u qëllua disa herë me armë zjarri dhe ndërroi jetë në vend.

Di Giovanni, i cili për herë të fundit u shfaq te Napoli në 2014 –ën, njihej nga policia për historitë e tij në lidhje me drogën.

Autori mësohet se udhëtonte me skuter dhe u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Vrasja e të riut besohet se ka lidhje me Kamorrën (Organizatë kriminale), për shkak të marrëdhënies së 21 – vjeçarit me famëkeqin ultras, Alberto Mattera.

