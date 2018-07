E shtuna e nxehtë, 6 super ndeshje në International Champions Cup

Vazhdojnë ndeshjet në International Champions Cup.

Edhe në këto ditë të nxehta të verës futbolli nuk mungon në ekranin tonë. International Champions Cup turneu prestigjoz veror sjell të tjera duele fantastike këtë të shtunë por edhe në orët e para të mëngjesit të së dielës, sfida që do të keni mundësi t’i ndiqni live vetëm në arenën e kampionëve, Supersport. Arsenal-Paris Saint Germain në National Stadium të Singaporit do të jetë antipasta e një dite të mbushur me futboll spektakolar.

Në orën 13:30 Unai Emery do të ketë për herë të parë përballë ish skuadrën e tij.

Arsenali është më i kompletuar se PSG që ka shumë mungesa, pasi yje si Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Mbappe nuk janë kthyer ende nga pushimet. Kampionët e Francës u mposhtën në ndeshjen e parë nga Bayerni ndërkohë që Arsenali pas një barazimi në kohë të rregullt humbi me penallti ndaj Atleticos së Madridit, por e mbështetur te dyshja sulmuese Lacazette-Aubameyang angelët janë të avantazhuar për të fituar sot.

Në orën 19:00 në Red Bull Arena në Harrison, Juventusi sfidon Benficën për të konfirmuar momentin e mirë që kalon. Suksesi ndaj Bayernit ishte një tregues i qartë se skuadra e Allegrit po rifiton shumë shpejtë gjëndjen e saj më të mirë fizike dhe pavarsisht mungesave të rëndësishme në sulm, ku spikasin Ronaldo, Dybala, Higuain e Mandzukic, bardhezinjtë do të synojnë një tjetër fitore sot edhe pse nuk do të jetë e lehtë pasi pak ditë më parë Benfica i shkaktkoi humbjen e parë në ICC, Dortmundit që kishte fituar 2 sfidat e para.

Në orën 20:05 do të bëjnë debutimin e tyre në ICC, Interi dhe Chelsea me supersfidën që do të luhet në Europë, në stadiumin Allianz Riviera në Nice. Spalletti përballë Sarrit një duel i gjithi për të mos u humbur. Të dyja ekipit kanë mungesa të rëndësishme por megjithatë Interi dhe Chelsea janë dy nga klubet që momentalisht u janë kthyer nga pushimet pjesa më e madhe e lojtarëve kështu që spektakli është i garantuar, transmeton “SS”.

Në orën 23:05 në Michigan do të sfidojnë njëra tjetrën dy klubet më të titulluara në Angli, Manchester United dhe Liverpooli me skuadrën e Klopp që është dukshëm e avantazhuar për të triumfuar në këtë superpërballje pasi Djajtë e Kuq kanë shumë mungesa.

Në orën 1:05, Bayerni do të masë forcat me Manchester City-in me Pep Guardiolën që do të ketë përballë ish skuadrën e tij ndërkohë që në orën 05:00 në Rose Bowl të Pasadenas do të debutojë në këtë kompeticion Barcelona e Ernesto Valverdes me sfidën intriguese ndaj Tottenham që pas spektaklit që dhuroi ndaj Romës, synon t’i vendosë shkopinjtë nën rrota edhe skuadrës blaugrana.