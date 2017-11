E rrallë! Reperi Drake blen çanta të shtrenjta prej vitesh për gruan e ardhshme

Nëse martoheni me të nuk duhet ta vrisni mendjen nëse do keni çantat e duhura për daljet ku do ju ndjekin fotografët.

Është ende single, me aq sa dimë ne, por ai është gati për ta mbuluar me luks bashkëshorten e ardhshme. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, Drake ka zbuluar që ai po investon në çanta Hermès Birkin për të zgjedhurën, kushdo qoftë ajo.

Drizzy (Aubrey Graham) ngriti ca pyetje për jetën e tij romantike, por ai dha një tjetër informacion të rëndësishëm. Drake zbuloi që po koleksionon çanta Birkin prej vitesh, dhuratë për “gruan që do zgjedh”.

“When he extra!!”, do thoshim me një varg të Rihanna-s. Por ne do pyesnim: I ble vetë çantat Drizzy? Personalizon ndonjë prej modeleve? Sa çanta ka? Ku i mban? I përdor ndonjëherë vetë? Kësaj i referohej kur përmend Jane Birkin në “Tell Your Friends”? Apo vargu “Hermès link” në “Gyalchester”? Lista me pyetje vazhdon.

Me një koleksion çantash luksi, që kushtojnë deri në 380,000 $, që thuhet që është një investim më i mirë sesa të investosh në tregun e aksioneve, bashkëshortja e ardhshme e Drake e ka të siguruar të ardhmen për aksesorët. Tani atij i duhet vetëm ta gjejë atë./lapsi