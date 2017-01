E pabesueshme pas sa vjetësh fitoi Barcelona në stadiumin e Sociedadit (FOTO)

Barcelona e ka shijuar fitoren e parë në "Anoeta" pas 10 vjetësh.

Skuadra katalunase, më në fund mposhti Real Sociedadin në udhëtim.

Fitorja e fundit e Barcelonës në këtë stadium ishte shënuar në maj të vitit 2007, 2:0, përcjellë “lajmi.net”.

Në atë kohë, trajner i Barcelonës ishte Frank Rijkaard.

Sonte Barcelona fitoi 1:0 në ndeshjen që i takoi Kupës së Mbretit, me golin e Neymar nga penalltia.

