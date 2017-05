E mahnitshme, nëna dhe bija bashkohen pas 82 vitesh ndarje (Foto)

Pas 50 viteve kërkimi, kjo grua 82 vjeçare e cila ishte adoptuar më në fund u bashkua me nënën e saj të vërtetë të cilën nuk e kishte njohur asnjëherë, transmeton lajmi.net

“Pas gjithë kësaj kohe, do ta shoh vajzën time sërish. Do të thoja se do të jetë ditë e bukur, kur ta shoh atë,” ka thënë 96 vjeçarja Lena Pierce për WBNG.

Kur vajza 82 vjeçare, Betty Morrel arriti në aerport në atë ditë të veçantë, me 15 janar, 2016, ishte një eksperiencë surreale për të dyjat.

Nëna dhe vajza tashmë qëndrojnë të pandara, pas plot 82 vitesh ndarje. /Lajmi.net/