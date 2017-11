E kërkon e gjithë Evropa, por e merr Milani për 10 milionë euro

Corriere dello Sport pretendon se Rossonerët do t’i ofrojnë Schalkes një pagesë prej 10 milionë eurosh për ta nënshkruar me atë në janar.

Mediat italiane raportojnë se Milani i është bashkuar Juventusit, PSG dhe Barcelonës në garë për të nënshkruar me talentin gjerman të Schalkes, Leon Goretzka.

Mesfushorit gjerman do të jetë i lirë të negociojë një transferim të lirë diku tjetër në fillim të afatit kalimtar të transferimeve të janarit, për të mos u larguar me kosto 0 në verë.

