E gjeti flamurin kombëtar në tokë, kështu veproi Ramë Lahaj

Flamuri shqiptar na përfaqëson të gjithëve dhe të gjitha vlerat që i konsiderojmë të shenjta, andaj mos shkelni mbi të. The Albanian flag represents all of us and all the values we hold sacred, so don’t fucking step on it…

