E dashura sheh një dritë të lehtë jashtë tendës, ecën jashtë dhe zbulon tmerrin

Ne përdorim shprehjen "më shumë shanse për t'u goditur nga rrufeja" për të përshkruar diçka që është jashtëzakonisht e pamundur.

Dhe në të vërtetë, shanset e të qënit të goditur nga rrufeja janë shumë të vogla – gjatë dy dekadave të fundit, SHBA-ja mesatarizoi 51 viktima vjetore të goditjes së rrufeve, sipas NOAA.

Por pasojat për ata që e përmbushin këtë fat të keq, mund të jenë katastrofike nëse nuk marrin menjëherë ndihmën e duhur, transmeton lajmi.net.

18-vjeçarja Juliet Moore dhe Isaia Cormier ishin jashtë në një udhëtim kampi jashtë Kolorados, SHBA. Ata sapo ishin kthyer në çadrën e tyre kur filloi të binte shi – kështu që çifti vendosi t’i paketonte të gjitha gjërat e tyre në çadrën e tyre për t’i parandaluar ato të lageshin.

Juliet sapo u kthye në tendë për të marrë strehim nga shiu kur pa një dritë të madhe të ndritshme jashtë. Në panik, ajo i bëri thirrje të dashurit të saj për të kontrolluar se çdo gjë ishte në rregull, por ai nuk u përgjigj.

Ajo futi kokën e saj përmes hapjes së çadrës – dhe pa Isaia që ishte shtrirë me fytyrën në tokë. Ajo e kapi atë, dhe kur ajo kontrolloi për të parë nëse ai po lëvizte ose kishte një impuls, ajo nuk gjeti asgjë.

Ndaloi përsëri frymëmarrjen

Juliet kishte marrë ndihmën e parë, kështu që ajo menjëherë filloi kryerjen e CPR. I dashuri i saj filloi të marrë frymë, por pastaj u ndal përsëri.

Julia ishte e dëshpëruar.

Ajo bëri përpjekje të reja dhe papritur Isaia rifitoi vetëdijen. Së bashku ata e nxituan në spital.

“Kurrë nuk mund të prisnim diçka të tillë të ndodhte. Por unë jam shumë mirënjohës që e dashura ime ishte aty dhe e dinte CPR “, thotë Isaia.

Mjekët në spital zbuluan sesa Isaia ishte me fat – rrufeja e fuqishme hyri nëpër anët e qafës dhe doli nga këmba e djathta – duke mos prekur kështu organet e tij jetësore. Megjithatë, “ai nuk do të kishte mbijetuar nëse e dashura e tij nuk do ta kishte njohur CPR”, tha stafi mjekësor për CBS Denver.

Pas përvojës së tyre të tmerrshme, Juliet dhe Isaia kanë pasur një perspektivë të ndryshme mbi jetën. /Lajmi.net/