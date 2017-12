E dashura e Buffonit një ‘juventine’ e vërtetë

.

Ilaria D’Amico nuk ka nevojë ta shprehë më fjalë simpatinë për Juventusin, skuadër ku luan i dashuri i saj, legjenda e bardhezinjve dhe e Kombëtares Italiane, Gigi Buffon.

Imazhi i “Sky Sport”, në emisonin e fundit sportiv që drejton u shfaq e veshur me një fustan të verdhë, pikërisht me ngjyrat me të cilat u paraqit Juventusi në “San Paolo”, në fitoren 0-1 me Napolin.

Të jetë rastësi apo një mesazh i bukuroshes së ekranit italian? Vështirë të besohet se Ilaria nuk e ka menduar këtë “keqkuptim” që mund të shkaktonte veshja e saj.