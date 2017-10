Dy truke të shpejta për të hequr njollat e mykut nga muret dhe tavani i shtëpisë

E keni vënë re që nëse e mbani shtëpinë mbyllur për disa kohë, befas shfaqen disa njolla të shëmtuara myku në mure, tavan, shpeshherë dhe në parket të cilat duken se shumëfishohen me shpejtësinë e rritjes së kërpudhave pas shiut.

Lagështira dhe mungesa e ajrimit të përditshëm janë dy prej arsyeve kryesore që çojnë në shfaqjen e mykut, një problem i cili përveç se estetik rrezikon edhe shëndetin duke ju krijuar probleme me frymëmarrjen dhe alergjinë. Në artikullin e sotëm Living ju propozon dy mënyra të shpejta dhe praktike që elminojnë mykun nga muret e shtëpisë pa qenë nevoja të përdorni kimikate.

1.Uthull e bardhë rrushi: Mënyra më e thjeshtë dhe ekonomike për të hequr mykun nga muret e shtëpisë është uthulla e bardhë e rrushit. Ky produkt ka në përmbajtjen e tij substanca antibakteriale dhe antimykotike që e bëjnë më të lehtë eleminimin e njollave të mykut jo vetëm në mur, por edhe në parket. Merrni 2-3 gota uthull dhe shtojini në një shishe në formë sprucatori. Sprucojeni në mur dhe lëreni të veprojë për 10 minuta. Më pas fërkoni murin me ndihmën e një sfungjeri. Përsëriteni këtë veprim derisa njollat të zhduken plotësisht.

2.Ujë i oksigjenuar: Në përgjithësi uji i oksigjenuar përdoret për të dezinfektuar plagët, por ju mund ta përdorni edhe në pastrimin e shtëpisë pasi ky produkt ka veti antibakeriale dhe fuqi zbardhuese. Në një enë shtoni dy gota ujë të nxehtë dhe një gotë me ujë të oksigjenuar. Lagni murin me këtë përzierje dhe lëreni të veprojë për një orë. Më pas fërkojeni me ndihmën e një furçe dhëmbësh me qime relativisht të fortë ose sfungjer. Shpëlajeni me ujë dhe kontrolloni nëse pastrimi është bërë ashtu siç duhej. Në të vërtetë nuk keni nevojë ta kontrolloni pasi rezultati është mëse i dukshëm. /Lajmi.net/