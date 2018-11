Dy arsyet pse Liverpool nuk do të nënshkruaj me Ramsey

Aaron Ramsey nuk po arrin marrëveshje me skuadrën e Arsenal për kontratën e re.

Mesfushori uellsian ka vetëm edhe nëntë muaj kontratë me “gunners”, transmeton lajmi.net.

Pas shumë bisedimeve të pa suksesshme, duket se 27 vjeçari do të largohet nga Arsenal verën e ardhshme.

Kanë qarkulluar zëra se Liverpool mund të jetë destinacioni i radhës për Ramsey, megjithatë “Mirror” tregon dy arsye pse kjo nuk do të ndodh.

E para arsye është se Jurgen Klopp gjithnjë ka pëlqyer lojtarët e rinj. Me Ramseyn që do të bëhet 28 vjeç, ai nuk do të jetë i gatshëm ti sigurojë atij një kontratë me pagë të majme.

Arsyeja e dytë ka të bëj me lëndimet e shumta të lojtarit. Klopp beson se lojtarët e kësaj moshe pësojnë dëmtime më shpesh, duke u nisur nga fakti që me këto probleme janë ballafaquar edhe Adam Lallana e Daniel Sturridge.

Liverpool megjithatë ka zgjidhje të shumta për mesfushën dhe Ramsey me gjasë nuk do të jetë një nga emrat e rinj në “Anfield”. /Lajmi.net/