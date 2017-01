Duka me deklaratë të papritur për Ligën e Përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka qenë i pranishëm në ceremoninë e Federatës së Futbollit të Kosovës, me rastin e shpalljes së laureatëve të vitit 2016.

I pari i FSHF-s, pas ceremonisë është pyetur edhe për një ligë të përbashëkt Shqipëri – Kosovë.

Ai në parim tha se është pro një ligeje.

“Ka kohë që flitet për një ligë të tillë dhe për këtë jemi duke biseduar me presidentin Fadil Vokrri, nëse do të kemi një Ligë apo një Kupë të përbashkët. Mund të kemi një ligë të përbashkët me 10 ekipet më të mira, ose një garë kupe me sistem eliminimi. Unë jam për një aktivitet të përbashkët”, tha ndër të tjera Duka, raporton Gazeta Olle.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6