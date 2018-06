Dua Lipa shfaqet në top-formë nga California!

Dua Lipa është një nga këngëtaret më të suksesshme në rrafshin ndërkombëtar.

Ajo tash e sa kohë ka filluar turneun e saj anembanë botës, paraqitjet e së cilës komentohen gjithnjë në shtypin rozë, shkruan lajmi net.

Së fundmi, ajo ka publikuar tri fotografi nga San Diego (California), në të cilat po duket mjaft në formë. E veshur në të zeza, Dua shfaqet paksa provokuese, pamja e së cilës është për tu admiruar.

Kënga e fundit “One Kiss”, me Calvin Harris u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku e përveç kësaj Lipa do jetë në Kosovë, me 10 gusht në “Sunny Hill Festival”. /Lajmi.net/