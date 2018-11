Dortmund përmbysë Bayernin, golead në “klasiken gjermane”

Ka përfunduar me rezultatin 3:2 ndeshja ndërmjet Borussia Dortmund dhe Bayern Munich.

Si gjithmonë, skuadrat treguan lojë spektakolare, me një tempo tejet të lartë dhe me shumë gola.

Të parët që kaluan në epërsi ishin bavarezët, me anë të Robert Lewandowskit, në minutën e 26’ të takimit.

Me këtë gol u mbyll pjesa e parë, që nuk ishte edhe aq e pasur, krahasuar me pjesën e dytë.

Mjaftuan vetëm 4 minuta lojë në pjesën e dytë (49’) që Marco Reus të barazonte rezultatin, me golin e realizuar nga pika e bardhë.

Ishte Lewandowski që nuk i la më shumë se tre minuta gëzim për skuadrën “verdh e zi” kur pas asistimit të Kimmich realizoi golin e dytë personal dhe të skuadrës së tij, për avantazhin 1:2 (52’).

Kundërpërgjigja erdhi përsëri nga Marco Reus, i cili në minutën e 67’ pranoi një top nga Piszcek dhe barazoi shifrat në 2:2.

Golin e fundit dhe të fitores për vendasit e realizoi sulmuesi i ardhur nga Barcelona, Paco Alcacer, i cili padyshim është sulmuesi më në formë momentalisht.

Dortmund tashmë shkëputet në krye të tabelës me 27 pikë, duke lënë mbrapa Gladbachun me 23 dhe Bayernin me 20 sosh. /Lajmi.net/