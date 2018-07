“Dorëzohet” Ahmeti, bëhet gati për dy mbledhje ne fillim të gushtit /Dokument

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti po i ikën ballafaqimit me këshilltarët e kuvendit komunal qe tre muaj, për shkak të mungesës së pakicës se asamblistëve. Por, së fundmi Ahmeti është ‘dorëzuar’ dhe ka vënë data se kur do të thërras seancë të Kuvendit.

Vonesat e mëdha për të thirr një mbledhje të Kuvendit ka bërë që kryetari Ahmeti të bëj edhe shkelje ligjore.

Lajmi.net ka mësuar se Ahmeti është përgatitur të mbajë dy mbledhje të Asamblesë, njërën me datë 6 dhe tjetre 7 gushtë.

Sipas planit të ekzekutivit komunal i cili do të paraqitet para asamblesë, të cilin e posedon lajmi. net, thuhet se me 6 gushtë do të jenë 11 pika, ndërsa me 7 gushtë 8 pika të rendit të ditës.

Nder pikat më të rëndësishme është ajo për Bartja e buxhetit të pa shpenzuar të të hyrave vetjake nga viti 2018 në vitin 2018; Propozim vendimi për emërimin e stadiumit të futbollit të Prishtinës “Fadil Vokrri”; Propozimrregullore për ndarjen e subvencioneve në Komunën e Prishtinës; Propozimrregullore për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste në Komunën e Prishtinës. Po ashtu do të jenë disa Propozimvendimi për këmbim të pronës komunale me disa palë, etj.

Jo zyrtarisht është mësuar se një pjesë e opozitës do të kërkojë që në Kuvendin si pikë e rendit të ditës të futet edhe diskutimi për Ndërmarrjet publike.

Lidhur më këto vonesa për të thirrur mbledhje të Kuvendit, opozita komunale konsideronte që po ndodhin nga frika se Ahmeti mund të humbë kontrollin në Ndërmarrjet Publike, siç ka ndodhur në mbledhjen e fundit, kur me inicimin e Lëvizjes Vetëvendosje ishte shkarkuar nge funksioni një Aksionar i Ndërmarrjes Publike Banesore që ishte i partisë së kryetarit Ahmeti. /Lajmi.net/