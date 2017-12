Doni të dini sa zgjat seksi me një mashkull të virgjër? Çfarë thotë ekspertja

Punonjësja e seksit Sarah Greenmore, ka folur për atë që ndodh brenda dyerve të një shtëpie publike.

Sarah është nga Nevada, SHBA, dhe duke folur për klientët e saj atje, ka pranuar se ka shkuar edhe me 7 burra brenda një nate, ndërkohë që fitimet e saj arrijnë deri në 10.000 dollarë për 13 ditë.

Ajo është shprehur se, akti me djemtë që kryejnë marrëdhënie seksuale për herë të parë mund të zgjasë 20 sekonda, me më të dobëtit dhe 1 minutë e 30 sekonda për adoleshentët më të fortë, me të cilët asaj i ka qëlluar të punojë.

Sara është përgjigjur se, puna që ajo bën nuk ka ndikuar negativisht në lidhjen e saj me yllin pornografik, megjithëse tanimë është single dhe mundohet që njëkohësisht të punojë e të gjejë edhe kënaqësi për vete tek klientët.