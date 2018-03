Domethënia e ëndërrave që shikojnë njerëzit më së shumti

A jeni zgjuar ndonjëherë në mëngjes të trishtuar apo me një ndjenjë ankthi? Apo të buzëqeshur dhe të lumtur?

Gjithçka varet nga ëndrra që keni parë. Ëndrrat flasin në një përzierje të pasur imazhesh, metaforash dhe emocionesh dhe ndikojnë fuqishëm në gjendjen tonë emocionale pas zgjimit.

Një proverb e lashtë hebraike thotë: ‘Një ëndërr e pashpjeguar është si një letër e pahapur’.

Pavarësisht se ëndrrat janë personale dhe të ndryshme, psikologët kanë mbledhur 7 prej më të përhapurave që njerëzit shohin shpesh.

1-Ju bien dhëmbët

Mund të duket e çuditshme por kjo është një ëndërr tepër e zakonshme. Të gjithë kemi përjetuar dhimbjen e rënies së dhëmbëve, por në ëndërr duket e tmerrshme. Humbja e dhëmbëve në ëndërr shpesh lidhet me ndjenjat e pasigurisë, paqëndrueshmërisë, ndryshimeve të jetës dhe humbjes. Ajo gjithashtu lidhet edhe me ndjenjat e pa fshehura. Kjo ëndërr mund të jetë një thirrje zgjimi për të shqyrtuar se çfarë po ndodh aktualisht në jetën tonë dhe të shohim qartë ndjenjat tona të vërteta. Zbuloni se çfarë do të thotë kjo ëndërr për ju personalisht duke identifikuar emocionet tuaja në ëndërr dhe duke pyetur veten nëse keni frikën e humbjes së diçka je apo pasiguri në jetën tuaj.

2-Sikur fluturoni

Fluturimi në ëndërr mund të jetë ndjenja më e pabesueshme. Fluturimi mund të lidhet me energji të fuqishme seksuale dhe krijuese. Në ëndrra, fluturimi shpesh lidhet me një ndjenjë të lirisë dhe vetëbesimit, por është e rëndësishme të merrni parasysh se si jeni duke fluturuar. Në çdo ëndërr që keni ndonjëherë, një nga çelësat e artë për kuptimin e saj është emocioni që përjetoni. Nëse jeni duke hyrë me gëzim, kjo është një nga ëndrrat më të mira që mund të keni, pasi është vetë jeta që afirmon dhe është pozitive. Kjo ëndërr sugjeron që ju jeni të qetë me veten dhe se jeni në rrugën e duhur me aspektet më të rëndësishme të jetës suaj. Krijimi i një urë midis ndjenjave në ëndërr dhe jetës suaj mund të zbulojë saktësisht se si ndiheni.

3-Sikur largoheni

Sa ëndrra keni pasur sikur i largoheni diçkaje? Në ëndrra, ikim nga përbindëshi në dollap, bisha në xhungël, ose nga dikush që kërkon të na bëj keq. Ne zgjohemi të trembur nga një ëndërr e tillë dhe duke falënderuar që ishte thjesht një ëndërr dhe jo realitet. Ne të gjithë kemi frikë, dhe ëndrra të tilla janë dhurata sepse ato na tregojnë kur frika e pandërgjegjshme po rritet brenda nesh. Me ëndrra si këto, ne mund të ri-hyjnë në ëndërr në mënyrë imagjinative dhe ose të përballen me ‘përbindëshin e ëndrrave’ dhe ta pyesim përse po na ndiqte, ose ta ndryshonim intuitivisht fundin e ëndrrës në mënyrë që të ketë një rezultat më të lumtur dhe më të fuqishëm. Psikologjikisht, këto teknika të ëndërrimit mund të jenë shumë të dobishme, pasi ato mund të zbulojnë thelbin e frikës tonë, të tregojnë arsyet prapa saj dhe të na ofrojnë zgjidhje. Në këtë kuptim, të këqijat mund të jenë të dobishme.

4-Ndërtesat dhe automjetet

Disa ëndrra theksojnë shëndetin tonë fizik, ose mungesën e tij. Trupi përfaqësohet shpesh në ëndrra nga ndërtesa ose automjete, kështu që nëse gjeni vetën në ëndërr brenda një shtëpie të rrënuar, një varkë të fuqishme, me shkëlqim ose një varkë të vjetër që nuk punon siç duhet, këto ëndrra pasqyrojnë gjendjen e trupit tuaj. Njerëzit vazhdimisht ‘përzënë’ veten për të punuar më shumë, për të bërë më mirë dhe për të arritur më shumë. Një ëndërr si kjo mund të tregojë nevojën për të ndaluar vetveten dhe për të marrë pak pushim! Në vend që të jeni shumë të shpejtë për të caktuar një kuptim të veçantë për imazhet e ëndrrave tuaja, është mirë të reflektoni pak, pasi nganjëherë ato mund të tregojnë shumë për jetën tuaj.

5-Sikur ju tradhton partneri/ja

Kur ëndërrojmë sikur partneri/ja është duke na tradhtuar me dikë tjetër, ne zgjohemi me ndjenjën e tradhtisë, mërzitjes dhe..dyshimit. Por, më së shumti, ëndrra të tilla nuk do të tregojnë një pabesi të vërtetë, kështu që përpiquni për të zbuluar më shumë. Njerëzit në ëndrrat tona mund të simbolizojnë një aspekt të vetes. Pyeteni veten: ‘A jam i/e pavërtetë për veten time në një farë mënyre? Kjo lloj ëndrre mund të pasqyrojë një ndjenjë të përgjithshme rreth jetës, kështu pyesni veten: A ndiheni të mashtruar në jetë? Nëse e ndjeni që ëndrra është e lidhur me partnerin tuaj, pyesni veten: A ndihem e/i pambështetur nga partneri im? A jemi të lumtur së bashku? A duhet të ndryshojmë diçka për marrëdhënien tonë? Ri-hyni ëndrrën tuaj me imagjinatë dhe intervistoni partnerin tuaj. Pyete atë se pse sillen në këtë mënyrë. Kjo teknikë e intervistës ëndërr mund të rezultojë në njohuri të fuqishme.

6-Merimanga dhe insekte të tjera

Merimangat dhe të gjitha llojet e tjera të insekteve janë imazhe mjaft të zakonshme në ëndërr, por kuptimi i tyre mund të jetë shumë personal. Një merimangë në ëndërr ka të ngjarë të ketë një kuptim shumë të ndryshëm për një entuziast të insekteve sesa për dikë që ka fobi nga merimangat. Për të interpretuar këtë ëndërr, përcaktoni veprimet e insektit dhe reagimin tuaj në ëndërr. Nëse jeni trembur, me siguri ka diçka që i frikësoheni në jetë. Nëse jeni lumturuar duke i parë në ëndërr, me siguri flitet për bashkëpunëtorë që ju qëndrojnë afër por të tjerët nuk i vlerësojnë si të tillë.

7-Valët

A keni parë ndonjëherë në ëndërr një valë të madhe dhe të shkëlqyeshme të baticës që del nga oqeani? Kjo ëndërr e përbashkët mund të përjetohet nga ëndërruesit si e tmerrshme ose interesante. Mund të provokojë ndjenja të tmerrit, të dorëheqjes ose të lumturisë së thellë. Kur përpiqeni ta deshifroni këtë ëndërr, përqendrohuni te emocionet e pranishme në ëndërr, por edhe perspektivën në ëndërr: a jeni duke qëndruar në breg dhe vala ju rrëmben, apo po e shihni atë nga një vend sigurie? Në ëndrrat, oqeani mund të simbolizojë proceset e pandërgjegjshme, dhe shpesh valët e baticës nënkuptojnë ndryshimin që po vjen në jetën tuaj. Valët e baticës janë nga natyra e tyre dërrmuese dhe të pandalshme, por kjo sigurisht nuk do të thotë se ndryshimet e paralajmëruara nga valët e baticës së ëndrrave janë negative. Valët gjithashtu mund të simbolizojnë ndryshime krijuese, mahnitëse dhe emocione të mëdha. Nëse shihni këtë ëndërr pyesni veten: Ndjeheni të tronditur? Çfarë do të sjellë vala tjetër krijuese për ju?