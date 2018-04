‘Dobësohu ose s’kemi punë bashkë’, Fifi tregon si e refuzojnë djemtë

E ftuar në "Why not" ditën e djeshme ishte Filloreta Raçi e njohur me emrin Fifi, një nga këngëtaret më të komentuara në showbiz e që flet gjithnjë pa dorashka.

Fifi e ka shprehur gjithnjë që e pëlqen trupin e saj siç është, me forma të kolme, mirëpo gjatë intervistës ka treguar se paraqitja e saj ka ndikuar edhe tek lidhjet me djemtë.

“Të ka vendosur ndonjë djalë kusht, po nuk re 30 kg për një muaj, nuk merremi më bashkë?”, e pyeti Roza Fifin.

“Më kanë thënë. Jo një por plot, pafund. Imagjino të dobësohet gjithë kjo femër. Po të dobësohem unë, nuk mundem të të çoj në krah. Nëse dobësohem, nuk bëj dot asnjë punë siç dua unë. Por kohët e fundit kam bërë një dietë sepse më ka dalë një problem në boshtin kurrizor, gjë që i kam humbur 7 kg. E dua veten siç jam, nuk e kam patur kompleks se jam e trashë. Unë mendoj që po të isha e dobët, do kisha tjetër sukses që nuk ka lidhje me Fifin. Unë jam Fifi se njerëzit më kanë pranuar për atë që jam dhe për atë që kam dashur të jap dhe ai individ mashkull, femër çfarëdo që të jetë, nëse nuk më pranon kështu si jam, atëherë nuk është problemi im”, u shpreh Fifi.