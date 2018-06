Do të fluturonit në një avion pa dritare? (Foto)

Ata duan të heqin dritaret nga avionët e pasagjerëve dhe t'i zëvendësojnë ato me ekrane me prekje OLED që shtrihen përgjatë avionit ...

Po nëse unë ju them se fluturimi juaj i ardhshëm mund të jetë në një aeroplan që nuk do të ketë dritare? Dhe ju nuk do të keni ndonjë gjë të tillë. E pra! Një ndryshim i madh pritet në botën e aviacionit nga Qendra për Inovacionin e Procesit, një kompani britanike për kërkime në teknologji. Pse dhe si? Ju do të merrni përgjigjet kur lexoni më shumë.

Kompania e inovacionit të procesit ka paraqitur një ide për të bërë avionë pa dritare. Ata po planifikojnë të zëvendësojnë dritaret me ekrane me prekje OLED që shtrihen përgjatë gjithë gjatësisë së avionit dhe shfaqin pamjen nga jashtë përmes kamerave të montuara në pjesën e jashtme të aeroplanit. Si mendoni se do të ishte një përvojë në një avion të tillë?

Kjo ide revolucionare në botën e aviacionit u paraqit së pari nga një kompani dizajne në Paris. Kjo ide pastaj u mor në konsideratë nga Qendra për Inovacion, pasi ata e gjetën këtë ide shumë ekonomike dhe më të mirë. Megjithëse kjo ide nuk tingëllon asgjë më shumë se një makth, nuk është aq e frikshme sa duket në imagjinatën tuaj. Zëvendësimi i dritareve me ekrane OLED do t’ju japë një pamje më të mirë të reve dhe zogjve dhe më besoni, ideja është e mrekullueshme.