Djemë, nëse keni tatuazhe kjo është mirë për ju

Sipas një sondazhi të bërë kohët e fundit, ka treguar se femrat i pëlqejnë djemtë që kanë të pakten një tatuazh në trup.

64% e femrave pëlqenin që meshkujt të kishin të pakten një tatuazh në trupin e tyre, por jo duke e ekzagjeruar me tatuazhe.

Ndërsa, te meshkujt ka dallime, vetë 39% e tyre do të pëlqenin një femër me tatuazhe. Një tjetër studim me rreth 2500 persona, i publikuar në “Personality and Individual Differences”, tregoi se femrat i pëlqejnë meshkujt me tatuazhe jo sepse iu duken më atraktivë, por sepse iu duken me agresivë, dominatë dhe mashkullorë. /Lajmi.net/