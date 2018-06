“Dje e quajtën mashtrim, sot mburren me të” /Dokumente

E patën quajtur manipulim fushate dhe lajm të pavërtetë të ish-kryetarit Sokol Bashota, lajmin se Komuna e Klinës, pas angazhimit të madh të kryetarit Bashota, drejtorit të atëhershëm, Gjokë Lleshi, si dhe zyrtarit të mjedisit, Dardan Bashota, në garën për mjedis të pastër kishte fituar vendin e parë në nivel vendi dhe shpërblimin prej 300,000 euro nga Qeveria e Gjermanisë përmes GIZ-it gjerman. Ndërsa, sot me rastin e pranimit të këtij fondi, po mburren pa fije turpi, duke përvetësuar të arriturat e të tjerëve, që para 6 muajve vetë i kishin mohuar.

Në lajmin e shpërndarë sot nga Kryetari i Komunës së Klinës, Zenun Elezaj, bashkë me një fotografi të tij, të drejtorit të shërbimeve publike dhe dy zyrtarëve të komunës, D.B. dhe T.M., askund nuk bëhet e ditur se ky çmim ishte fituar në periudhën paraprake kur kryetar ishte Sokol Bashota, porse me mburrje, suksesin ia atribuon qeverisjes së vet! Madje, për fat të keq, këtë postim e përcjell edhe me gabime drejtshkrimore, që nuk do duhej t’i kishte një profesor a doktor shkence. Sikur ta kishte korrektësinë e një profesor-doktori apo kryetari, Zenun Elezaj do të duhej të kërkonte edhe falje publike, që pikërisht këtë çmim të fituar 6 muaj më parë e kishte kontestuar dhe e kishte quajtur të pavërtetë.

Disa ditë më parë, mediat në Kosovë kanë raportuar edhe për një tjetër tendencë përvetësimi të meritave nga kryetari Elezaj, me rastin e nënshkrimit bashkë me ministrin Pal Lekaj të “Marrëveshjes së bashkëfinancimit” për disa projekte të nënshkruara një vit më parë sërish nga kryetari Bashota dhe ministri i atëhershëm Lutfi Zharku.

Manipulimet dhe tendenca për të ekspozuar vetveten dhe qeverisjen e tij, se gjoja po punon, ndërkohë që nuk po punon asgjë dhe po krekoset vetëm me të arriturat e qeverisjes së kaluar, tregojnë se as nuk dinë çfarë është qeverisja e mirë dhe nuk kanë as kapacitet t’u ofrojnë më shumë qytetarëve të Klinës. Por, e rëndësishme është që qytetarët e Klinës ende po përfitojnë, ndonëse për shkak të punës që është bërë në qeverisjen e kaluar”, shkruan kjo faqe.