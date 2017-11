Djali nga Hasi grushton tre londinezë, pastaj i nxjerr nga makina dhe i shkelmon

Videoja e publikuar në Instagram tregon momentin kur një djalë nga Hasi u vë rsulet dy personave duke i sulmuar dhe goditur me grushte.

Personi i dhunshë m rezulton të jetë nga Hasi. Dhe kjo më shumë forcohet kur komentues të shumtë kanë komentuar në kë të video.

I riu shihet teksa ndalon një makinë dhe aty i gjuan me grushte shoferit, pastaj ai merret me pasagjerin që del nga makina dhe e sulmon me shkelma.

Motivet e sherrit ende nuk dihen, pë r më shumë shikojeni videon. /Lajmi.net/