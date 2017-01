Djali i David Beckham lëshon video live në Facebook, por çfarë i ka komentuar futbollisti?

Djali i David Beckham, i cili është shumë i famshëm në rrjetet sociale ka lëshuar një video live në Facebookun e tij.

Ndërkohë, ajo që u ka rënë më së shumti në sy fansave dhe shikuesve në video, ishte komenti i babait të tij, super-futbollistit, David Beckham, shkruan lajmi.net

“U should be at school”, ka shkruar në komentin e tij David Beckham, duke i treguar se duhej të ishte në shkollë.

Kjo sigurisht ngase djaloshi në kohën kur ishte live në Facebook, ishte koha e shkollës./Lajmi.net/