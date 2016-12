Djali i çiftit të njohur të ekranit publikon videoklipin e parë (Video)

Djali i çiftit të njohur, Vicktoria dhe David Backham ka publikuar videoklipin e tij të parë.

“If everyday was Christmas” mban titullin ky projekt i cili është realizuar me qëllim për t’u ndihmuar të rinjve, shkruan lajmi.net

Të ardhurat që do të mblidhen do të dërgohen për organizatën “Make Some Noise”./lajmi.net