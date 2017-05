DJ PM dhe DJ Dagz me këngë në bashkëpunim me Yll Limanin

Një këngë shumë interesante së shpejti do t’i shtohet skenës muzikore shqipe.

Fjala është për një bashkëpunim mes dy DJ më të mirë shqiptarë DJ PM dhe DJ Dagz me këngëtarin Yll Limani.

Në një prononcim për lajmi.net, DJ PM ka zbuluar detaje për këtë këngë.

“Projekti do të quhet ‘A më beson?’, është i zhanrit Pop- R&B’ dhe pritet të dal këtë muaj. Ky projekt do të finalizohet edhe me klip që do xhirohet nga Imagine Films” ka thënë ai.

Se çka do na sjell treshja, presim të shohim./Lajmi.net/