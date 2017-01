Disa stile të mrekullueshme të flokëve me baluke (FOTO)

Nëse keni menduar se balluket iu përshtaten vetëm fytyrave të rrumbullakët, ju jeni shumë gabim! Ka shumë lloje të ballukeve që mund të përshtaten në forma të veçanta dhe ekzistojnë disa përparësi dhe mangësi të të pasurit balluke që ju duhet patjetër t’i dini! Balluket anësore e bëjnë fytyrën tuaj të duket më e hollë, ndërsa balluket e drejta e bëjnë fytyrën tuaj më të shkurtër.

Nëse vendosni të provoni stilin e flokëve ‘Bob’ me balluke, të jeni të bindur se pamja juaj do të ndryshojë tërësisht. Ky stilim është i përkryer për femrat me fytyrë të rrumbullakët, sidomos me prerje më të gjatë. Nëse dëshironi që fytyra juaj të duket më e madhe, atëherë preni flokët më shumë. Për pamje më dramatike, shtoni disa hije apo nuanca në balluket tuaja.